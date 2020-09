L'esperta del Cts: "Il canto alle lezioni di musica? Meglio evitare" (Di martedì 1 settembre 2020) Il canto alle lezioni di musica? Meglio evitare, a meno di non essere dovutamente distanziati. Perché “cantare e urlare aumentano lo spargimento di goccioline che se, infette, hanno la capacità di contagiare”. Lo dice, intervistata dal Corriere della Sera, Kyriakoula Petropulacos, componente del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid e direttore della sanità in Emilia- Romagna. ”È difficile pensare che tutti in una classe si ricordino che è saggio non alzare la voce o restare in silenzio ma se lo facesse la maggioranza sarebbe sufficiente”, osserva l’esperta.“Le conoscenze sulle potenzialità di contagio nell’età scolare sono incomplete e questo ... Leggi su huffingtonpost

