L'energia di Ancona, in corsa come Capitale Italiana della Cultura 2022 (Di martedì 1 settembre 2020) Ancona ha lanciato la sua candidatura per il ruolo di Capitale Italiana della Cultura 2022 attivando un percorso partecipato che ha coinvolto tutta la popolazione, chiamata a partecipare direttamente con idee, proposte, progetti.C’è un’energia travolgente in questa città, un impulso che sembra prendere forma a partire da uno spazio multiCulturale che si sta proponendo con forza come punto di riferimento della contemporaneità: la Mole Vanvitelliana.Si tratta di un’entità difficile da definire, strutturata come un luogo votato ad accogliere i linguaggi creativi del nostro tempo ma anche a far convivere varie entità all’interno di un ecosistema ... Leggi su huffingtonpost

L'energia di Ancona, in corsa come Capitale Italiana della Cultura 2022

Presentata la Lista Comunista alle elezioni Marche 2020. Pasquinelli: "Siamo gli unici alleati dei lavoratori"

4' di lettura Ancona 29/08/2020 - I comunisti hanno presentato venerdì ... ripubblicizzando tutti i servizi fondamentali: acqua, energia elettrica, gas metano, telecomunicazioni, trasporti e gestione ...

