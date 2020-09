"Lei negazionista? Se facesse un esame con me...". Bassetti fa godere Porro: sentenza tombale a Quarta repubblica | Video (Di martedì 1 settembre 2020) "Un contagiato da coronavirus non è un malato. Dottore, io sono un negazionista?". Nicola Porro ospita il professor Matteo Bassetti per la prima puntata di Quarta repubblica e la domanda è a bruciapelo. La risposta del professore manda in brodo di giuggiole Porro, che il virus l'ha vissuto sulla propria pelle, da contagiato, e che nonostante questo viene attaccato da sinistra accusandolo di negare l'esistenza dell'epidemia. "Lei non è un negazionista. Se facesse l'esame di malattie infettive con me probabilmente lei prenderebbe 30. La prima cosa che dico a lezione è la differenza tra portatore sano e malato, due cose che viaggiano su binari separati. Un conto è il contagiato ... Leggi su liberoquotidiano

Perché le persone non credono alla scienza sui vaccini ma si fidano ciecamente delle previsioni delle eclissi?

Se ci avete fatto caso, saprete che il 21 agosto 2017 abbiamo avuto di fronte una sorpresa cosmica davvero speciale: La Grande Eclisse Americana. L’ombra della luna si è mossa per 4.000 chilometri lun ...

