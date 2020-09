**Lecco: trovato corpo ragazzina dispersa nel lago di Como** (Di martedì 1 settembre 2020) Milano, 1 set. (Adnkronos) - E' stato trovato questo pomeriggio dopo quasi sei giorni di ricerche il corpo della ragazzina di 12 anni, Fatou, inghiottita dal lago di Como lo scorso 27 agosto. La piccola è stata recuperata a 125 metri di profondità dal robot specializzato nelle ricerche sui fondali dei vigili del fuoco, che non hanno mai smesso di cercarla, nemmeno con il maltempo. Il corpo si trovava lontano dalla riva, a circa 200 metri, nonostante al momento della scomparsa Fatou non si trovasse molto distante dalla piccola spiaggia di Abbadia Lariana, nel lecchese, e fosse insieme alla madre. E' stata la corrente a trascinare al largo Fatou. Con i genitori viveva a Monza e era originaria del Gambia. Leggi su iltempo

Il corpo era a cento metri di profondità, inghiottito dall'acqua e portato via dalle correnti che in quel tratto di lago si trasformano in pericolosi mulinelli. Fatou è stata trovata. Nel primo pomeri ...