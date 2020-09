Lecco, bambina dispersa nel lago: corpo ritrovato dopo cinque giorni (Di martedì 1 settembre 2020) bambina di 11 anni dispersa nel lago ad Abbadia, in provincia di Lecco. Il corpo è stato ritrovato dopo cinque giorni. ABBADIA (Lecco) – Abbadia in lutto, in provincia di Lecco, per la morte di una bambina di 11 anni che risultava essere dispersa nel lago della cittadina. Secondo le prime informazioni raccolte da Lecconotizie.com, la piccola era insieme alla madre quando è finita sott’acqua e non è più risalita. L’allarme è stato lanciato dallo stesso genitore, aiutata dai bagnanti a ritornare a riva visto che non sapeva nuotare. Le ricerche sono terminate dopo ... Leggi su newsmondo

Yogaolic : Abbadia, la piccola Fatou non si trova: il suo corpo resta nell’abisso del lago - qn_giorno : #Abbadia, la piccola Fatou non si trova: il suo corpo resta nell’abisso del lago - Yogaolic : Abbadia, inghiottita dal lago: Fatou non si trova ancora - qn_giorno : Abbadia, il lago non restituisce Fatou. La mamma: 'Riportatemi la mia bambina' #Monza #Lecco - Yogaolic : Dramma ad Abbadia, 11enne trascinata nel lago dalla corrente: in corso le ricerche -

Ultime Notizie dalla rete : Lecco bambina Lecco, bimba annegata mentre faceva il bagno con la madre Il Secolo XIX Lecco, recuperato a cento metri di profondità il corpo della 12enne annegata nel lago

Il corpo era a cento metri di profondità, inghiottito dall’acqua e portato via dalle correnti che in quel tratto di lago si trasformano in pericolosi mulinelli. Fatou è stata trovata. Nel primo pomeri ...

Abbadia. Ritrovato nelle profondità del lago il corpo della bambina dispersa

ABBADIA – La corrente l’aveva portata lontano dalla spiaggia, a circa 200 metri al largo nel mezzo del lago, a circa cento metri di profondità: a rinvenire il corpo della 11enne scomparsa dal 27 agost ...

Il corpo era a cento metri di profondità, inghiottito dall’acqua e portato via dalle correnti che in quel tratto di lago si trasformano in pericolosi mulinelli. Fatou è stata trovata. Nel primo pomeri ...ABBADIA – La corrente l’aveva portata lontano dalla spiaggia, a circa 200 metri al largo nel mezzo del lago, a circa cento metri di profondità: a rinvenire il corpo della 11enne scomparsa dal 27 agost ...