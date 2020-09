Le prime foto di Katy Perry dopo il parto, orgogliosa mamma al naturale (Di martedì 1 settembre 2020) Spuntano le prime foto di Katy Perry dopo il parto, completamente al naturale. Sono passati pochi giorni dalla nascita di Daisy Dove, l’artista ha deciso di pubblicare una sua immagine reale, in intimo e tiralatte. L’artista non ha potuto prendere parte all’ultima edizione dei VMA, nei quali ha trionfato Lady Gaga, e ha così deciso di postare una foto dopo il parto avvenuto nei giorni scorsi. Gli impegni di Katy Perry sono quindi tutti per la famiglia, anche se il nuovo disco è appena stato pubblicato. Daisy Dove ha già una sua madrina, Jennifer Aniston, che è stata scelta dai genitori a poche settimane dalla nascita. La star di ... Leggi su optimagazine

jhainley1 : RT @patriGiancotti: ? Buongiorno ? Prime uscite responsabili ???? Buon martedì ?????? (Foto mie) ?? - colordelvino : ho fatto sviluppare il rullino che era nella macchina fotografica da una vita e le prime foto sono state fatte 6 an… - vmkitboys : le seconde sono totalmente il mio stile i'm obsesseddd le prime DA PAURA ma temo siano troppo alte idk ?? in foto n… - kiwisuperhigh : sto vedendo le prime foto di Timotino nel trailer di Dune e ?????? - Partenope_MH17 : Temporale estivo Ecco un lampo guizza, abbaglia sembra incendi il cielo Poi scoppia il tuono Un tonfo forte, un bro… -

Ultime Notizie dalla rete : prime foto Nuovo Maserati SUV: prime foto spia del 'Levantino' Money.it Audi Q2 2021: svelato il restyling del SUV compatto [FOTO]

L’Audi Q2 si rinnova. A quattro anni dal lancio della prima generazione, il SUV compatto della casa dei quattro anelli propone il classico restyling di metà carriera. Un aggiornamento piuttosto ricco, ...

Salvini è arrivato a Saronno, con lui anche Attilio Fontana | FOTO

Matteo Salvini è arrivato a Saronno e ha fatto il suo ingresso nel cortile di Villa Gianetti poco prima delle 19. Diverse centinaia di sostenitori lo attendevano fin dalle 17, in una città blindata e ...

L’Audi Q2 si rinnova. A quattro anni dal lancio della prima generazione, il SUV compatto della casa dei quattro anelli propone il classico restyling di metà carriera. Un aggiornamento piuttosto ricco, ...Matteo Salvini è arrivato a Saronno e ha fatto il suo ingresso nel cortile di Villa Gianetti poco prima delle 19. Diverse centinaia di sostenitori lo attendevano fin dalle 17, in una città blindata e ...