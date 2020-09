Le mire politiche della Cina: ecco cosa rischiamo dalle relazioni economiche con Pechino (Di martedì 1 settembre 2020) Il fascicolo 346, anno 87, della nota e antica Rivista di Studi Politici Internazionali, diretta con rigore qualitativo, da Maria Grazia Melchionni, appena uscita, contiene, tra i vari testi un saggio di Giulio Terzi di Sant’Agata e Andrea Merlo di estrema attualità e gravità. Presi dal Virus dimentichiamo che la politica esiste, che il mondo si muove e taluni paesi si muovono estremamente e tra questi paesi si muove massimamente la Cina, la quale ha mezzi, potenza e volontà di dominio. Giulio Terzi e Andrea Merlo precisano che a differenza di quanto si ritiene la Cina usa l’economia per la politica non la politica per l’economia. E’ una notazione apprezzabile. La Cina ha costruito la potenza economica per diventare potenza politica. Vi è differenza: la potenza ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Le mire politiche della Cina: ecco cosa rischiamo dalle relazioni economiche con Pechino - pdvallearno : RT @Sonni2013: @CarloCalenda @Azione_it Ref 2020:'Perché bisogna fermare i 5s'... Ref 2016: 'Perché bisogna mandare a casa Renzi' I Refere… - Sonni2013 : @CarloCalenda @Azione_it Ref 2020:'Perché bisogna fermare i 5s'... Ref 2016: 'Perché bisogna mandare a casa Renzi'… - MazzoIX : @EmilianoAlchidi @MMmarco0 Sono medico, non virologo, ma so inquadrare gli specialisti da ascoltare, dopo essermi a… -

Ultime Notizie dalla rete : mire politiche Le mire politiche della Cina: ecco cosa rischiamo dalle relazioni economiche con... Il Secolo d'Italia USA, le presidenziali dell’incertezza: la sfida Trump-Biden nell’America divisa

Il 3 novembre, nelle elezioni presidenziali statunitensi, sarà Donald Trump contro Joe Biden. Gli States arrivano divisi e polarizzati alla fase finale della corsa alla Casa Bianca, fiaccati dai dissi ...

SPY FINANZA/ Abolizione super-ticket, è l’apripista per il sì al Mes?

L’abolizione del super-ticket è una marchetta elettorale da qualche centinaia di milioni di euro. Il bersaglio grosso è un altro: attivare il Mes Parafrasando i Beatles di Happiness is a warm gun e pr ...

Il 3 novembre, nelle elezioni presidenziali statunitensi, sarà Donald Trump contro Joe Biden. Gli States arrivano divisi e polarizzati alla fase finale della corsa alla Casa Bianca, fiaccati dai dissi ...L’abolizione del super-ticket è una marchetta elettorale da qualche centinaia di milioni di euro. Il bersaglio grosso è un altro: attivare il Mes Parafrasando i Beatles di Happiness is a warm gun e pr ...