Lazio-Padova, Reina para il rigore all’esordio: che riflesso su Ronaldo (VIDEO) (Di martedì 1 settembre 2020) Esordio con rigore parato. Mica male i primi novanta minuti di Pepe Reina con la maglia della Lazio: e poco importa se la cornice è Auronzo di Cadore nella seconda amichevole precampionato contro il Padova terminata per 1-0 in favore dei ragazzi di Simone Inzaghi. Minuto 64′, punteggio inchiodato sullo 0-0, e l’ex portiere di Napoli e Milan ipnotizza Ronaldo e con un riflesso da gatto riesce a deviare la palla in calcio d’angolo. Di seguito il VIDEO. Leggi su sportface

