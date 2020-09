Lavoro, da febbraio in fumo 500mila posti, ma a luglio risalgono gli occupati (+85mila unità) (Di martedì 1 settembre 2020) Dopo quasi sette mesi di crollo, quasi ininterrotto, l’occupazione torna a salire, soprattutto per le donne e con contratti stabili. Autonomi e giovani (25-34enni) sempre più in affanno. Leggi su ilsole24ore

Agenzia_Ansa : Istat: 'Da febbraio 2020 il livello dell'occupazione è sceso di quasi 500 mila unità' #ANSA #Istat #lavoro… - SecondoPiano : Il Covid fa strage di occupazione, persi 500mila posti di lavoro - Il Covid fa strage di occupazione, persi 500mila… - ChristosTheodo2 : Gli insegnanti che hanno preso lo stipendio da febbraio in poi senza fare una mazza(il loro lavoro lo facevano i ge… - MuredduGiovanni : RT @magicaGrmente22: Lavoro, Istat: da febbraio mezzo milione di occupati in meno - ACAdvising : #lavoro, Istat, effetto Covid sull'occupazione, da febbraio -500 mila lavoratori - Economia - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro febbraio Lavoro, Istat: da febbraio mezzo milione di occupati in meno askanews Il Festival di Berlino diventa gender neutral

Questa novità della Berlinale 2021, che si terrà in presenza dall’11 al 21 febbraio dell’anno prossimo con speciali ... come in quasi tutti gli ambiti della produzione artistica e del lavoro in ...

L'Istat: dopo 4 mesi torna a salire l'occupazione. Il tasso di disoccupazione sale al 9,7%

Dopo quattro mesi di flessione dovuta principalmente alla pandemia di coronavirus, a luglio 2020 il numero di occupati torna a crescere, soprattutto tra le donne e i lavoratori con piú di 35 anni; con ...

Questa novità della Berlinale 2021, che si terrà in presenza dall’11 al 21 febbraio dell’anno prossimo con speciali ... come in quasi tutti gli ambiti della produzione artistica e del lavoro in ...Dopo quattro mesi di flessione dovuta principalmente alla pandemia di coronavirus, a luglio 2020 il numero di occupati torna a crescere, soprattutto tra le donne e i lavoratori con piú di 35 anni; con ...