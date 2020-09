Lavoro agile: firmato l’accordo dei settori metalmeccanica e terziario (Di martedì 1 settembre 2020) In generale, le crisi creano rapidi rinnovamenti aziendali che vengono affrontati e tollerati perché considerati momentanee difficoltà. Invece, l’evento sanitario che stiamo vivendo a causa del Covid-19 ha creato una profonda e lunga crisi che ha coinvolto tutti i settori della nostra vita. In ambito lavorativo, infatti, abbiamo visto una rapida diffusione dell’utilizzo delle tecnologie, delle competenze IT e dell’impiego al Lavoro agile. La trasformazione del Lavoro tradizionale in Lavoro agile ha contribuito, inoltre, alla diffusione di incontri telematici, chiamate call, ovvero incontri in video di persone, da luoghi diversi, che si incontrano per approfondire un argomento, verificare opinioni, decidere percorsi o scelte operative. Accordo sul ... Leggi su notizieora

