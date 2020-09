L'arcivescovo allude a Musumeci: 'Il mediterraneo è un calvario, no al demone del razzismo' (Di martedì 1 settembre 2020) Chissà se, come hanno detto alcuni, l'allusione al presidente della regione Sicilia Musumeci è fin troppo evidente. 'Stasera io sono in mezzo a voi e arrivo da Palermo. E qui, davanti a Maria ... Leggi su globalist

L'arcivescovo allude a Musumeci: "Il mediterraneo è un calvario, no al demone del razzismo"

Chissà se, come hanno detto alcuni, l’allusione al presidente della regione Sicilia Musumeci è fin troppo evidente. “Stasera io sono in mezzo a voi e arrivo da Palermo. E qui, davanti a Maria piangent ...

Perché sferzare i governanti. Ecco l’omelia del Card. Bassetti al Meeting di Rimini

Ecco l’omelia del cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, alla santa Messa celebrata per i volontari del M ...

