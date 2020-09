Lampedusa, 2 migranti fuggono dall’hotspot in tir e s’imbarcano su un traghetto. Potrebbero essere positivi (Di martedì 1 settembre 2020) Paura a Lampedusa, 2 migranti fuggono dall’hotspot in tir e s’imbarcano su un traghetto. Potrebbero essere positivi… Non bastassero epidemia e disordini, succede anche questo: due migranti tunisini hanno pensato bene di scappare dall’hotspot dell’isola e di imbarcarsi sul traghetto di linea per Porto Empedocle. I passeggeri li notano sul ponte della nave di linea e danno l’allarme. Le forze dell’ordine intervengono e, individuati i due fuggitivi tunisini, li bloccano e provano a gestire tensione e timori della situazione. 2 migranti fuggono dall’hotspot: bloccati su un traghetto di linea Tutto accade nella tarda serata di ieri, quando ... Leggi su secoloditalia

