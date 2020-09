L’amica geniale terza stagione: spuntano a sorpresa i nomi delle nuove Lila e Lenù (Di martedì 1 settembre 2020) La serie di Rai 1 basata sui romanzi della misteriosa Elena Ferrante ha riscosso un enorme successo sia in Italia che all’estero e si sta preparando a tornare sugli schermi. I fan non stanno più nella pelle, vediamo chi saranno le nuove Elena e Lila, protagoniste dell’amatissima fiction. L’amica geniale: anticipazioni e l’intervista di Gaia Girace Le due protagoniste sono Lila Cerullo e Lenù Greco, interpretate rispettivamente da Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Gaia in un’intervista a TvMia ha rivelato che le registrazioni inizieranno dopo l’estate. Ecco cosa ha dichiarato: “Dopo l’estate tornerò nei panni di Lila per girare la terza stagione de L’amica geniale. Non so ... Leggi su velvetgossip

