Lady Marquinhos in vacanza a Ibiza sfoggia un fisico pazzesco (FOTO) (Di martedì 1 settembre 2020) Carol Cabrino, moglie di Marquinhos, si gode le vacanze insieme alla sua famiglia a Ibiza. La compagna del calciatore del Psg ha condiviso alcuni scatti sul profilo Instagram mentre è in barca e mostra un fisico mozzafiato che ha incantato tutti i suoi follower. La splendida brasiliana è stata anche accusata di essere ricorsa alla chirurgia estetica, ma si è difesa affermando che è solo frutto della palestra e di una sana alimentazione. Visualizza questo post su Instagram na dúvida a gente posta as 3 🤷🏼‍♀️ #Ibiza Un post condiviso da Carol Cabrino (@carolcabrino) in data: 29 Ago 2020 alle ore 5:26 PDT Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Lady Marquinhos PSG, Marquinhos su Kehrer e Mbappé: "Spero che non abbiano nulla di grave. Sono importanti" TUTTO mercato WEB