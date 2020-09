Lady Diana, l’ultima telefonata a William e Harry prima della morte (Di martedì 1 settembre 2020) Sono trascorsi 23 anni da quando Lady Diana ha perso la vita in un tragico incidente automobilistico a Parigi. In un documentario del 2017 intitolato Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, i figli Harry e William hanno parlato dell’impatto che la morte della madre ha avuto sulla loro vita e dell’ultima telefonata con lei. … L'articolo Lady Diana, l’ultima telefonata a William e Harry prima della morte proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MichelaMarzano : “Sono uno spirito libero. A qualcuno non piace, ma è quello che sono” 23 anni fa, oggi, moriva Lady Diana #31agosto #Ladydiana - Corriere : Era il 31 agosto 1997 quando la principessa Diana morì in un tragico incidente. In occasione dell'anniversario ri… - Tg3web : Il 31 agosto di 23 anni fa moriva in un incidente stradale a Parigi, Diana Spencer, l'indimenticabile Lady D, mogli… - its_rosss : RT @_valslife: il 31 agosto del 1997 il mondo perdeva lady diana in un incidente d’auto ?? - oruamg : RT @Alexia30559: 23 anni fa moriva Lady Diana. Una grande donna!!! Buon martedi a tutti ? -