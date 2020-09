La Virtus Goti chiude la porta a doppia mandata: preso l’esperto De Rosa (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de Goti (Bn) – In vista del prossimo campionato di Promozione, la Virtus Goti, nel quadro del rafforzamento già messo in essere per quest’annata calcistica, ha deciso di affidare le chiavi della porta all’esperto estremo difensore Orazio De Rosa. Oltre ad essere un ottimo portiere, si tratta del prototipo di ragazzo genuino, buono e con la voglia di fare bene, qualità che rispecchiano la filosofia di mister Di Pippo, cioè quella di avere prima uomini e poi calciatori. Grande soddisfazione per il team di Carfora che comincia a vedere come la sua creatura pian piano stia prendendo forma. L'articolo La Virtus Goti chiude la porta a ... Leggi su anteprima24

