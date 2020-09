La vendemmia del Collio entra nel vivo (Di martedì 1 settembre 2020) Grandi aspettative per una vendemmia che si distingue per il grande equilibrio delle uve raccolte. Il Presidente del Consorzio Vini Collio, David Buzzinelli, ha espresso la sua soddisfazione per la qualità delle uve raccolte in questi primi giorni di vendemmia, che, partendo dalle zone più calde come Cormons e Capriva del Friuli, raggiungerà poi le altre aree coperte dalla Denominazione. “Ci attendiamo un’annata 2020 molto buona sotto il profilo della qualità, la stagione è stata ottima dal punto di vista climatico e della salute delle viti. Troviamo delle uve in grande equilibrio e, complice la poca quantità, possiamo dire di trovarci dinnanzi ad una vendemmia di qualità superiore” afferma Buzzinelli. VinoNews24. Leggi su vinonews24

