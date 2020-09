“La Sea Watch porta i migranti a Palermo: se sbarcano denuncio il governo”, avverte Salvini (Di martedì 1 settembre 2020) “La Lega è pronta a denunciare il governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina se permetterà lo sbarco di questi altri 353 clandestini a bordo dell’ennesima nave straniera illegale”. Così stamane, accanto a una foto in cui compare la ‘famosa’ nave ong ‘Sea Watch’ della comandante Carola Rackete, Matteo Salvini ha postato sul suo profilo social avvertendo che, “Stanno arrivando a Palermo altri 353 clandestini, a bordo di quella nave gestita da tal Carola. Se qualcuno a Savona ama i clandestini portateli a casa vostra e pagateveli voi. Prima vengono gli italiani in difficoltà e se poi avanza qualcosa…”. Un ‘concetto’ che poco dopo il leader leghista ha ribadito anche nel corso di un ... Leggi su italiasera

ItalianNavy : La formazione e l’addestramento si arricchiscono di internazionalità per gli allievi a bordo di #naveDeLaPenne. Inc… - Agenzia_Ansa : Saranno trasferiti sulla nave quarantena 'Gnv Allegra', la terza messa a disposizione dal Viminale, i 353 #migranti… - fanpage : “Denunceremo il governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina se permetterà lo sbarco di questi altri 3… - albertocaldana : La Sea Watch sta per arrivare a Palermo. La minaccia ridicola di Salvini: 'Se sbarcano denuncio il governo' - sofonisba55 : RT @ultimenotizie: 'A 11 giorni dal nostro primo soccorso, abbiamo finalmente un luogo sicuro per le 353 persone a bordo di Sea Watch 4'. C… -

Ultime Notizie dalla rete : “La Sea Migranti: i 353 soccorsi da Sea watch saranno trasferiti sulla nave-quarantena 'Allegra' Affaritaliani.it