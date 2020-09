La Sea Watch avvicina Palermo, Salvini: “Denunceremo il Governo” (Di martedì 1 settembre 2020) Con 353 persone a bordo, la nave Sea Watch 4, sta facendo rotta verso l’Italia. Si pensa alla Sicilia, ma Salvini non ci sta Matteo Salvini (Fonte foto: Getty Images)Una minaccia non di poco conto, quella lanciata dal leader della Lega, Matteo Salvini. Lo sfogo, attraverso il proprio Twitter personale, se il Governo acconsentisse allo sbarco di 353 nuovi migranti sul territorio italiano, scatterebbe la denuncia. Una polemica che non nasce dal nulla, ma da qualcosa di molto concreto: la nave Sea Watch 4 infatti, ha fatto rotta verso Palermo ed è proprio lì che vorrebbe cercare rifugio, per il 353 ospiti raccolti in mare. Gli ultimi 150, sono stati trasportati in soccorso, dalla nave Louise Michel. Ancora migranti verso l’Italia, ... Leggi su chenews

