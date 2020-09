La Ragazza Dei Tuoi Sogni è il nuovo singolo di Ligabue in anteprima su Rai1 (Di martedì 1 settembre 2020) Il nuovo singolo di Ligabue è La Ragazza Dei Tuoi Sogni. Come riporta Guida TV, il brano sarà eseguito in anteprima su Rai1 il 10 settembre, dall’Arena Campovolo. Il mini live del rocker di Correggio sarà trasmesso dopo il Tg1 delle 20 e prima di Techetecheté. Il 12 settembre, Ligabue avrebbe dovuto tenere un grande concerto all’Arena Campovolo che è stato rimandato al 2021 a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria. La volontà di riportare Ligabue sul palco dell’Arena Campovolo era stata espressa anche dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che aveva parlato di un live senza pubblico da affidare proprio a ... Leggi su optimagazine

