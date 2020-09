La promessa di Bolsonaro: 'Se ci sarà un vaccino nessuno sarà obbligato a vaccinarsi contro il Covid' (Di martedì 1 settembre 2020) Non c'erano dubbi. Per lui il virus è una semplice influenza, figuriamoci se poteva essere a favore del vacciono: nessuno sarà costretto a vaccinarsi contro il coronavirus, quando ci sarà un vaccino a ... Leggi su globalist

Non c'erano dubbi. Per lui il virus è una semplice influenza, figuriamoci se poteva essere a favore del vacciono: nessuno sarà costretto a vaccinarsi contro il coronavirus, quando ci sarà un vaccino a ...