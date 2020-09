La preghiera del Papa per il pianeta: 'È tempo di riparare la Terra' (Di martedì 1 settembre 2020) 'È tempo di riparare l'armonia originaria della creazione', 'restituire alla Terra il riposo che le spetta', 'cancellare il debito pubblico dei Paesi più fragili' piegati dalla pandemia. Lo sostiene ... Leggi su globalist

Ascoltare il battito della creazione, sintonizzarsi sul ritmo del cuore del Creato per ritrovare una relazione con la casa comune, con Dio e i fratelli. Francesco, nel Messaggio per la Giornata Mondia ...

«Carissimi studenti, famiglie dirigenti, docenti, personale amministrativo e tecnico, vi giunga il saluto cordiale dei vescovi delle Marche a pochi giorni dalla riapertura delle scuole di ogni ordine ...

Ascoltare il battito della creazione, sintonizzarsi sul ritmo del cuore del Creato per ritrovare una relazione con la casa comune, con Dio e i fratelli. Francesco, nel Messaggio per la Giornata Mondia ...