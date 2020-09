La pigrizia ci costa, soprattutto per le disdette telefoniche (Di martedì 1 settembre 2020) Con l’avvento dell’era digitale le nostre abitudini di vita sono cambiate radicalmente: quello che fino agli ultimi decenni del secolo scorso era impensabile, ora si è trasformato nel nostro quotidiano e, senza alcuni apparecchi, non riusciremmo a pensare di poter vivere bene. Chi ha qualche anno in più (diciamo verso la quarantina) ricorda benissimo quel periodo della vita in cui ci si telefonava da casa per organizzarsi con gli amici, per decidere ad esempio come trascorrere la serata, in quale piazza o in quale locale incontrarsi. Una volta presi i dovuti appuntamenti e stabilite le modalità di incontro, si usciva di casa e, da quel momento in poi, non avevamo più contatti o possibilità di cambiare gli accordi presi. A raccontarlo ad un ventenne sembra impossibile, e sembra un mondo estremamente lontano, ma in realtà così ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Grazie all'uso dello smartphone, alla possibilità di chattare in qualsiasi momento con un operatore e accedere a servizi evoluti la nostra esperienza con la banca può essere molto diversa. Informazion ...