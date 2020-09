La mossa di Di Maio: così vuole riprendersi la guida del Movimento 5S (Di martedì 1 settembre 2020) Sono giorni concitati, questi, per il Movimento Cinque Stelle, decisivi per il futuro stesso del partito. E ancora più frenetici per l’abbronzatissimo Luigi Di Maio, di ritorno dalle vacanze e già impegnato su più fronti, nel tentativo di disegnare un avvenire roseo innanzitutto per sé stesso. A partire dalle Regionali, l’appuntamento più vicino tra quelli segnati sul calendario: una tornata elettorale che rischia di trasformarsi in una Caporetto o quasi per il M5S, e che però proprio per questo potrebbe aprire scenari inediti per il ministro degli Esteri, che non ha mai smesso di sognare in grande. L’ipotesi che si rincorre in queste ore è infatti quella di un possibile rimpasto di governo in caso di tracollo della coalizione giallorossa, non troppo coesa per la verità, alle ... Leggi su ilparagone

