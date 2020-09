La modella Armine dopo gli insulti: «A parole è facile dirsi aperti: la verità è che hanno paura» (Di martedì 1 settembre 2020) «Onestamente non ho idea del perché in Italia si parli tanto di me». Ha 23 anni Armine Harutyunyan, la prima modella d’alta moda armena della storia. Negli ultimi giorni in Italia non si è fatto che parlare di lei: tirando in ballo la sua collaborazione con Gucci (risalente a un anno fa), Harutyunyan è stata coperta di critiche per il suo aspetto fisico poco in linea con il canone di bellezza classico. Nonostante i progressi raggiunti nel terzo millennio, il criterio del “bello” nel giudizio degli esseri umani resta ancora ben saldo nelle menti degli italiani (e non solo). E continua a fare danni. «Non posso certo vietare alla gente di parlare. Ma posso ignorarla», dice in un’intervista a Repubblica. Sui social non ha ancora commentato quanto accaduto, e forse non è nemmeno ... Leggi su open.online

