La missione in Libia di Di Maio per riportare le aziende italiane a Tripoli: rispunta il progetto dell’autostrada offerta da Berlusconi a Gheddafi (Di martedì 1 settembre 2020) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio vola a Tripoli. Accompagnato dal sottosegretario Manlio Di Stefano – che verrà presentato come l’uomo di riferimento nei rapporti bilaterali -, Di Maio porta avanti l’obiettivo di inserire l’Italia nel progetto di finanziamento delle infrastrutture libiche. Sulla scia del Trattato di Bengasi stipulato tra Silvio Berlusconi e Mu’ammar Gheddafi nel 2008, la prospettiva è quella di puntare sui progetti in sospeso della cosiddetta autostrada della pace e dell’aeroporto internazionale di Tripoli. Quello nella sede del governo di Fayez al-Sarraj è il primo viaggio estero di Di Maio dopo il rientro dalle ferie. Una mossa che arriva in ritardo rispetto a quella di ... Leggi su open.online

