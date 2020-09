La Ministra Azzolina Scrive ai Docenti: “Sarà un Anno Duro, Siamo Quelli che in Estate Hanno Lavorato di Più” (Di martedì 1 settembre 2020) Il messaggio è rivolto a tutto il personale scolastico del paese: “Lavoriamo tutti insieme e riconsegniamo le scuole ai nostri studenti: il Paese ce ne sarà riconoscente. Abbiamo una responsabilità storica grande. Sarà un Anno Duro. Ma anche l’inizio di un percorso diverso”. Il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina ha inviato una lettera d’appello al personale scolastico di tutta Italia in vista dell’inizio delle attività scolastiche. Oggi, primo settembre hAnno inizio i corsi di recupero che fAnno riferimento allo scorso Anno, l’invito è quello di prepararsi a collaborare tutti assieme in quello che sarà un Anno molto complesso nel settore. “Lavoriamo tutti ... Leggi su youreduaction

