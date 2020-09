La malinconica scomparsa di Allegri felice uomo di famiglia (Di martedì 1 settembre 2020) Blasfemo in questo calcio La premessa è importante. Chi scrive, è Allegriano. Ritiene che Massimiliano Allegri sia stato un baluardo culturale importante – e necessario – al dilagante movimento culturale che ha portato negli ultimi anni a uno snaturamento calcistico, non solo a un diverso modo di intendere il gioco del calcio. Il sistema mediatico e calcistico ha fatto finta di non ascoltare le sue accuse al modo di allenare e crescere i giovani calciatori, con allenatori più impegnati nell’aspetto tattico che in quello tecnico, con ragazzini che sanno cos’è una diagonale ma probabilmente non hanno mai fatto un dribbling. Anche quel video in cui lui, in conferenza stampa, spiega che nell’ippica basta un musetto per vincere e se arrivi secondo hai perso e basta. Iconoclasta in un periodo in cui si ... Leggi su ilnapolista

Che le cose non andassero bene si sapeva, ma che nel Gran premio di Spa le due Ferrari si classificassero tredicesima e quattordicesima è un inedito assoluto. Cosa sta succedendo a Maranello? Com’è ch ...

Al Bano Carrisi malinconico ammette: “Fa ancora tanta paura”

Al Bano Carrisi, recentemente intervistato dal settimanale Gente, ha fatto una malinconica ammissione sul difficile periodo che tutti stiamo vivendo. Al Bano Carrisi è stato recentemente il protagonis ...

