La Campania tira un respiro di sollievo: contagi di nuovo in calo (Di martedì 1 settembre 2020) contagi in calo in Campania. E’ quanto emerge dal bollettino odierno diramato dall’Unità di crisi regionale. Nella giornata di oggi, 1 settembre, si rilevano 102 casi, di cui 51 viaggiatori (19 casi dalla Sardegna, 32 da Paesi esteri). Per circa dieci giorni la Campania aveva registrato numeri alti, con oltre 180 contagi al giorno. Aumentano anche i guariti: … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

La7tv : #lariachetira Referendum sul taglio dei parlamentari, Luigi #DiMaio in #Campania per il sì. Il servizio di Cristina… - CarlBosch4 : Che aria tira sul ponte di comando della lega? Sputi su #salvini in Campania e Toscana, 0 affluenza a selfie comizi… - Yogaolic : @espressonline @susannaturco A guardare la solita storiella che si tira fuori con De Luca in Campania e solo su di… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania tira Ritorno in classe, la Regione Campania tira dritto: la temperatura va misurata a scuola, compriamo i termoscanner Orizzonte Scuola LE ELEZIONI

Al di là delle tensioni delle scorse settimane sul numero delle liste e dei transfughi approdati nel centrosinistra, è scoppiata ora la pace tra il Pd e De Luca. E anche tra il segretario napoletano M ...

Comunali San Nicola, Basile: “Quegli scrutatori devono dimettersi”. La locale sezione del Pd: “Etica tirata in ballo a vanvera”

Entra nel vivo la campagna elettorale a San Nicola la Strada. E proprio mentre il Movimento 5 Stelle presentava i propri candidati alla Rotonda, con il ministro Di Maio e l’on. Ciarrambino che partiva ...

