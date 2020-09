La campagna referendaria si scalda. I rischi per il Governo (Di martedì 1 settembre 2020) AGI - La piazza del 12 settembre - convocata oggi dal Comitato per il no - potrebbe essere un unico contenitore per gridare le ragioni contro il taglio dei parlamentari. Niente lotte di bandiera, l'ipotesi in campo e' quella di coagulare la ‘resistenza' per una battaglia che – osserva chi da tempo si sta spendendo in questa direzione – potrebbe sortire effetti finora insperati. Non c'è solo il sondaggio pubblicato dal ‘Sole 24 ore' secondo cui in Toscana, per esempio, i contrari alla riforma si attesterebbero al 52%. La convinzione di questo ‘fronte' è che da qui al 20 e 21 settembre i numeri siano destinati a crescere. Allo stesso tempo si è mobilitato il Movimento 5 stelle. Occasione ghiotta per intestarsi la partita: proprio ad una settimana dell'appuntamento elettorale ci saranno banchetti e gazebo per il "Vota ... Leggi su agi

Liguria. Mancano circa 3 settimane. Esattamente 20 giorni per essere precisi, trascorsi i quali finalmente si conoscerà il futuro della Liguria: è partito il countdown per il ritorno alle urne nella n ...

Campagna informativa per gli italiani all’estero sul Referendum Costituzionale sul Taglio dei Parlamentari

– La riduzione dei parlamentari eletti all’estero avviene in un contesto di grande crescita delle nostre collettività emigrate: in 15 anni si è passati dai 3 milioni ai 6,2 milioni di italiani all’est ...

