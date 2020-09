La Bundesliga riapre gli stadi: è il primo caso in Germania (Di martedì 1 settembre 2020) In occasione della sfida di Bundesliga tra Lipsia e Mainz, la Red Bull Arena riaprirà ai tifosi: è il primo caso in Germania La Bundesliga riapre parzialmente gli stadi ai tifosi in occasione della sfida del 20 settembre tra Lipsia e Mainz. Il comunicato della società tedesca. «L’RB Leipzig prevede di consentire agli spettatori di assistere alla partita casalinga contro il Mainz il 20 settembre. È stato stipulato un accordo location-specific con il dipartimento di sanità pubblica della città di Lipsia, che consentirà una partecipazione di circa 8.500 persone». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

