Kuno, il cane che ha sfidato Al-Qaeda, vince la medaglia d’onore (Di martedì 1 settembre 2020) Ha sfidato una raffica di colpi di mitragliatrice, sparati dagli uomini di Al-Qaeda, per salvare le vite dei soldati: Kuno, un pastore belga Malinois, riceverà l’equivalente di una medaglia d’onore, la PDSA (People’s Dispensary for Sick Animals) Dickin Medal for Valor, come riconoscimento del suo coraggio durante un raid in Afganistan, nel 2019. Leggi su vanityfair

Durante un raid in Afghanistan, ha difeso i soldati attaccati da un ribelle: i proiettili lo hanno colpito e una zampa gli è stata amputata Ha sfidato una raffica di colpi di mitragliatrice, sparati d ...

Medaglia d’onore a Kuno, il cane eroe che ha salvato le vite dei soldati in Afghanistan

Durante un raid dell’esercito britannico contro al-Qaeda in Afghanistan ha affrontato un uomo armato, salvando la vita dei suoi compagni. Incurante del proiettili che gli stava sparando contro. Per qu ...

