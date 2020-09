"Koulibaly d'accordo con il Manchester City. Napoli da convincere" (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA - Vicino in passato prima al Chelsea e poi al Paris Saint Germain, Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare sul serio il Napoli. Secondo France Football, il Manchester City avrebbe già in mano un ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : 'Koulibaly d'accordo con il Manchester City. Napoli da convincere': Secondo France Football il centrale avrebbe rag… - sportface2016 : #Napoli, dalla Francia: #Koulibaly a un passo dal #ManchesterCity - angianna78 : @scottotweet Senesi prenderà il posto di koulibaly, Sokratis solo se non si trova accordo con maksimovic - Guidorizzi82 : @Napoli_Report @1926_cri @NicoSchira O si fa alle condizioni del Napoli o nisba,già che hanno perso tempo facendo p… - BelpassoAlberto : RT @MondoNapoli: Schira: 'Il City ha accordo con Koulibaly, questa la richiesta di ADL' - -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly accordo

In attesa di capire l'evolversi dell'affare Messi, in casa Manchester City continuano a lavorare per puntellare la difesa, tallone d'Achille della stagione appena conclusa. Secondo France Football, è ...Secondo quanto riporta Rai Sport, il nuovo difensore centrale di Gattuso sarà un suo ex compagno di squadra nell’ultimo Milan scudettato. Si tratta del difensore greco dell’Arsenal Sokratis Papastatho ...