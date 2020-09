Kenosha, Trump difende il ragazzo che ha ucciso due persone (Di martedì 1 settembre 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prepara una visita a Kenosha. Ma il governatore del Wisconsin chiede espressamente di non andare Respinto anche dagli stessi governatori. Questa è la parabola di Donald Trump, che ha difeso le azioni di Kyle Rittenhouse. Il 17enne è accusato di aver ucciso due persone martedì scorso durante le proteste a Kenosha, nel Wisconsin. In più, il presidente americano ha giustificato i gruppi di estrema destra che sabato hanno partecipato agli scontri a Portland (Oregon). Una parabola a dir poco inquietante, che ha avuto come effetto quello di farsi odiare dal governatore del Wisconsin. “Stiamo valutando le sue azioni. Ma avete visto il video. Lui stava cercando di scappare dai manifestanti, suppongo, ed è ... Leggi su zon

