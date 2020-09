Katy Perry si mostra al naturale cinque giorni dopo il parto (Di martedì 1 settembre 2020) Sono momenti magici quelli che sta vivendo Katy Perry . La popstar e il fidanzato Orlando Bloom sono da pochissimo diventi genitori di una bimba, Daisy Dove . Come se non bastasse, nella stessa ... Leggi su lookdavip.tgcom24

Ultime Notizie dalla rete : Katy Perry Orlando Bloom e Katy Perry, nata la prima figlia della coppia: il tenero scatto su Instagram Il Messaggero Dieci matrimoni da sogno delle celeb (che attivano sospiri istantanei!)

In quest'estate povera di matrimoni tra celeb causa Covid, abbiamo pensato di fare un ripasso dei «Sì, lo voglio» famosi che hanno mandato in brodo di giuggiole le romantiche del mondo. A cominciare d ...

Katy Perry mostra il corpo a pochi giorni dal parto su Instagram

Stanca ma felice, Katy Perry torna su Instagram a pochi giorni dalla nascita della figlia Daisy Dove. Niente ombretti multicolore, niente rossetto rosso fuoco, niente photoshop. Nella sera degli MTV V ...

