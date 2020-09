Kate Middleton indossa l’abito più cheap di sempre: costa 10 sterline [FOTO] (Di martedì 1 settembre 2020) Chi ha detto che le duchesse non possano vestire low cost? Kate Middleton si è riconfermata regina di stile con un abito che non ci saremmo mai aspettati. Nel video sulla pagina di Kensington Palace sfoggia un abito che, secondo la rivista People, è il più cheap in assoluto indossato dalla Duchessa di Cambridge. Kate Middleton indossa un abito di Zara: costa 10 sterline Kate è riapparsa in pubblico in un video, indossando un abito di Zara che costa 10 sterline, cioè circa 11 euro. L’occasione dell’apparizione è la presentazione degli scatti che si sono piazzati nei primi 100 posti del contest ... Leggi su velvetgossip

