Kate Middleton incanta tutti con abito Zara da 11 euro: il video (Di martedì 1 settembre 2020) Ancora una volta Kate Middleton ha dimostrato che la classe non si compra: sfoggiando un nuovo abito firmato Zara, acquistato alla modica cifra di 10 sterline (ossia 11 euro), la duchessa di Cambridge ha conquistato tutti. Kate ha esibito l’abito in un video postato sull’account Instagram di Kensington Palace. Secondo People, si tratta del vestito più cheap in assoluto indossato dalla Duchessa di Cambridge. Ancora una volta Kate dimostra che si può essere impeccabili senza dover spendere cifre considerevoli per vestirsi. Kate, in collegamento video con la commissione del contest fotografico Hold Still, ha indossato un maxidress riconosciuto dal web come un ... Leggi su tpi

zazoomblog : Kate Middleton indossa l’abito più cheap di sempre: costa 10 sterline [FOTO] - #Middleton #indossa #l’abito #cheap - infoitcultura : Kate Middleton: il suo abito Zara da 10 euro ruba la scena al contest fotografico Hold Still - infoitcultura : Con questo vestito di Zara Kate Middleton ci regala una lezione di stile da fare invidia a Letizia Ortiz - infoitcultura : Kate Middleton torna in pubblico e sorprende con l’abito da 11 euro - infoitcultura : Kate Middleton incinta, parto a rischio per una patologia? -