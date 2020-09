Karina Cascella sarei perfetta come opinionista al GF Vip al posto dell’Elia (Di martedì 1 settembre 2020) Karina Cascella ha risposto alle curiosità dei propri fan su “Instagram” e ha sollevato un polverone e il fatto è che si sia candidata a sostituire Antonella Elia in qualità di opinionista del ‘Grande Fratello Vip 5′. Ecco cosa dice: “Penso che io al suo posto sarei stata sicuramente meglio. Ho tanti difetti, lo so ma so bene quali sono i miei pregi. Sono perfetta per un ruolo del genere. Sembro sfacciata ma è ciò che penso. Prima o poi qualcuno lo capirà. E se così non dovesse essere amen, dirò sempre la mia in un modo o nell’altro.”. Inoltre la Cascella ha registrato una serie di “Stories” per ribadire il concetto: “Ho ... Leggi su people24.myblog

