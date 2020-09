Karina Cascella, insulti pesanti per colpa di Antonella Elia: cosa è successo (Di martedì 1 settembre 2020) Ancora una bufera su Karina Cascella. La donna nelle scorse ore ha voluto fornire un proprio giudizio, negativo, sulla futura opinionista del ‘Grande Fratello Vip’, Antonella Elia. Non ha insultato direttamente la showgirl, ma ha posto la sua attenzione sul ruolo che ricoprirà. L’opinionista di Barbara D’Urso ha affermato che sarebbe stata meglio la sua presenza, piuttosto che quella dell’ex gieffina. Karina ha ammesso di avere dei difetti, ma anche tanti pregi da far uscire fuori. Per un ruolo simile la Cascella si ritiene decisamente all’altezza. A chi poteva accusarla di essere sfacciata, ha replicato che questo è il suo pensiero, giusto o sbagliato che sia. Ha aggiunto che prima o poi qualcuno si accorgerà delle sue doti, ... Leggi su caffeinamagazine

