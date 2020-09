Karina Cascella, insulti e offese dopo parole su Elia: “Putiferio”, la replica (Di martedì 1 settembre 2020) Karina Cascella è finita al centro di una vera e propria bufera dopo alcune parole su Antonella Elia. L’opinionista di Maria De Filippi, e oggi di Barbara d’Urso, non si è espressa in modo negativo propriamente sulla Elia, ma su un ruolo che andrà a ricoprire. Rispondendo alle domande dei fan, ieri Karina ha infatti … L'articolo Karina Cascella, insulti e offese dopo parole su Elia: “Putiferio”, la replica proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

aslkpoqw9 : RT @dobrevsunicorns: Karina Cascella e l’umiltà. Se la canta e se la suona insomma. CHE PERSONAGGIO PURE QUESTA! - Mitrucco : @aidalaverdadera @dobrevsunicorns Ragazze ma Karina Cascella ha un master in lavorare mai cioè è da 20 anni in tv a… - Wallee___ : RT @dobrevsunicorns: Karina Cascella e l’umiltà. Se la canta e se la suona insomma. CHE PERSONAGGIO PURE QUESTA! - IsaeChia : #GfVip 5, #KarinaCascella spiega: “Ecco perché io sarei stata perfetta al posto di #AntonellaElia” (Video)… - dobrevsunicorns : Karina Cascella e l’umiltà. Se la canta e se la suona insomma. CHE PERSONAGGIO PURE QUESTA! -

Karina Cascella è finita al centro di una vera e propria bufera dopo alcune parole su Antonella Elia. L’opinionista di Maria De Filippi, e oggi di Barbara d’Urso, non si è espressa in modo negativo pr ...Non solo Tina Cipollari. Adesso contro Gemma Galani arriva pure Karina Cascella, che mette in riga la Dama settantenne. L’influencer viene interpellata dai follower e parla dei presunti ritocchini a c ...