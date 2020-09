Karina Cascella contro Antonella Elia, opinionista del GF VIP: “Io sarei stata meglio” (FOTO) (Di martedì 1 settembre 2020) In queste ore, l’influencer Karina Cascella ha risposto ad alcune domande dei fa e tra queste ce ne sono state alcune sul GF VIP e sul ruolo destinato ad Antonella Elia. L’esuberante opinionista non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo dissenso. La donna si è voluta addirittura mettere a confronto ed ha dichiarato che lei sarebbe stata sicuramente più idonea a ricoprire questo ruolo. Qualcuno l’ascolterà? Inoltre, non sono mancate confessioni su Maria De Filippi e Barbara D’Urso. Karina contro Antonella Elia La pungente Karina Cascella si è scagliata contro Antonella Elia e ... Leggi su kontrokultura

