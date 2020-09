Juventus, Perin al Genoa: domani visite mediche (Di martedì 1 settembre 2020) La Juventus è al lavoro per piazzare i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Andrea Pirlo e qualcosa inizia a muoversi. In uscita c’è Mattia Perin, ad un passo dal ritorno al Genoa. Il portiere non è mai riuscito a trovare spazio in bianconero a causa della contemporanea presenza di Szczesny e Buffon. … L'articolo Leggi su dailynews24

tuttosport : #Higuain, #Romero e #Perin: #Juve, le trattative in corso - tancredipalmeri : Comunque si sta scartando troppo presto la Juventus dalla corsa per Messi. Ma con i 50 milioni per Rugani, i 50 pe… - tvdellosport : ?? J MEDICAL ?? Parte il primo giorno di ritiro della nuova #Juventus di #Pirlo con i controlli ai calciatori ?? L'… - LePortinaie : RT @LucaFiorino24: In rosa la Juventus ha almeno 6 esuberi contando almeno 4 nuovi arrivi. Perin, Romero/Rugani, Pellegrini/De Sciglio, Kh… - ChuchoCastroP : RT @LucaFiorino24: In rosa la Juventus ha almeno 6 esuberi contando almeno 4 nuovi arrivi. Perin, Romero/Rugani, Pellegrini/De Sciglio, Kh… -