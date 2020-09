Juve, nuovo tentativo concreto per Federico Chiesa. I bianconeri ci provano, occhio al Milan (Di martedì 1 settembre 2020) La Juventus e il Milan sulle tracce di Federico Chiesa: doppia possibile offerta per il giocatore della Fiorentina Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Juve nuovo Juve, preso Iling: è il nuovo Sancho Tuttosport Miranchuk, ecco come gioca il nuovo acquisto dell’Atalanta

Gasperini è visto all’unisono come il principale protagonista del miracolo Atalanta. In un’epoca calcistica dove si è creato un gap enorme tra grandi club e piccoli club, i risultati ottenuti dagli or ...

Juventus, duello Suarez-Dzeko: il Decreto Crescita fa recuperare terreno all'uruguayano

Inoltre, rispetto alla trattativa per il bosniaco, ci sarebbe la possibilità di prendere Suarez senza pagare indennizzi al Barcellona, a differenza della Roma che per il suo centravanti chiede almeno ...

