Juve, avanza Suarez: Dzeko in stallo (Di martedì 1 settembre 2020) Tra Dzeko e Suarez , la caccia continua. La Juve è pronta ad affondare il colpo per regalare ad Andrea Pirlo il bomber che può far decollare Ronaldo e Dybala . Chi sarà il prescelto: Edin o Luis? La ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Juve, avanza Suarez: Dzeko in stallo: Il bosniaco della Roma per ora è sempre in pole, ma il club giallorosso deve… - sscalcionapoli1 : Tuttosport - Per la difesa avanza Romero: si tratta con la Juve a prescindere da Milik #calciomercato - cifra73 : @RafAuriemma LELLUUUUCCIOOO! - Insignesta : RT @tuttonapoli: Tuttosport - Per la difesa avanza Romero: si tratta con la Juve a prescindere da Milik - tuttonapoli : Tuttosport - Per la difesa avanza Romero: si tratta con la Juve a prescindere da Milik -

Dan avanza piano e incontra Fonseca. Caccia aperta al nuovo DS

La seconda intervista "italiana" in pochi giorni concessa da Ralf Rangnick in cui in maniera più o meno velata ammicca ad un futuro in Serie A non determina ancora una prova del feeling che potrebbe n ...

Brescia, idea Frabotta: chiesto il prestito alla Juventus

Frabotta è finito nel mirino del Brescia. Il giovane esterno della Juventus piace alle Rondinelle, che hanno chiesto il prestito Gianluca Frabotta, esterno sinistro della Juventus Under 23 che ha fatt ...

