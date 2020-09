Italia, Tonali escluso dai convocati: al suo posto c’è Jorginho (Di martedì 1 settembre 2020) Mancini ha escluso Tonali dai convocati in vista della UEFA Nations League: al suo posto ci sarà Jorginho Il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha escluso dalla lista dei convocati Sandro Tonali in vista degli impegni di UEFA Nations League contro Bosnia e Olanda, dopo aver appreso la sua situazione di indisponibilità. Come riportato da tuttomercatoweb.com, al posto del futuro acquisto del Milan ci sarà Jorginho, arrivato nel ritiro di Coverciano prima di cena per sottoporsi ai controlli anti Coronavirus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

