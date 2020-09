Italia: Jorginho è arrivato a Coverciano, Tonali escluso dai convocati (Di martedì 1 settembre 2020) “Sciolti gli ultimi dubbi sul gruppo dei convocati dell’Italia in vista delle gare di UNL con Bosnia Erzegovina e Paesi Bassi.Il calciatore Jorginho (Chelsea FC) è arrivato in serata a Coverciano, dove sarà sottoposto ai controlli previsti dai protocolli vigenti per valutare la sua ammissibilità al raduno della Nazionale. Preso atto invece della situazione di indisponibilità del calciatore Sandro Tonali (Brescia), il Ct Roberto Mancini ha deciso di escludere il centrocampista dalla lista dei convocati”. E’ quanto si legge sul sito della FIGC in merito al resoconto odierno relativo alla Nazionale. “Oggi pomeriggio gli Azzurri si sono allenati allo stadio ‘Artemio Franchi’, sede ... Leggi su calcioweb.eu

