Italia-Bosnia Erzegovina:probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 1 settembre 2020) Riparte la UEFA Nations League con Italia-Bosnia Erzegovina, la prima partita del girone per gli azzurri di Roberto Mancini che tornano in campo per provare a trionfare in campo europeo. Gli azzurri si trovano nel girone A1 che condividono con la stessa Bosnia ma anche con Olanda e Polonia. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20.45 di venerdì 4 settembre con la partita che si disputerà in un Artemio Franchi deserto. Azzurri in cerca di conferme Sarà un ottimo banco di prova per la nazionale di Roberto Mancini che ha conquistato l’accesso agli europei di calcio in scioltezza ed ora avrà l’occasione di affrontare avversari di un livello più alto. L’ultima sconfitta per gli azzurri risale proprio in Nations League contro il Portogallo di ... Leggi su sport.periodicodaily

