Istat, effetto Covid, da febbraio persi 492mila posti di lavoro (Di martedì 1 settembre 2020) In Italia a luglio il tasso di disoccupazione in Italia in aumento dello 0,5% rispetto a giugno, pari al 9,7%. quello giovanile è tornato al 31,1% in aumento di 1,5 punti da giugno e di 3,2 punti da ... Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : Istat: 'Da febbraio 2020 il livello dell'occupazione è sceso di quasi 500 mila unità' #ANSA #Istat #lavoro… - TgLa7 : #Istat, effetto #Covid, da febbraio -500 mila occupati -#Disoccupazione tornata a livelli di febbraio, cresciuti inattivi - alessandro_rota : RT @TgLa7: #Istat, effetto #Covid, da febbraio -500 mila occupati -#Disoccupazione tornata a livelli di febbraio, cresciuti inattivi - ACAdvising : #lavoro, Istat, effetto Covid sull'occupazione, da febbraio -500 mila lavoratori - Economia - ANSA - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Istat: 'Da febbraio 2020 il livello dell'occupazione è sceso di quasi 500 mila unità' #ANSA #Istat #lavoro #disoccupazio… -