Istat: a luglio la disoccupazione sale al 9,7%, senza lavoro il 31,1% dei giovani (Di martedì 1 settembre 2020) A luglio il tasso di disoccupazione sale al 9,7% , +0,5 punti, e, tra i giovani, raggiunge il 31,1% , +1,5 punti,. E' la stima preliminare diffusa dall'Istat. L'aumento consistente delle persone in ... Leggi su tgcom24.mediaset

istat_it : Dopo quattro mesi di flessioni consecutive, a luglio l'occupazione torna a crescere su base mensile (+85mila). L'au… - istat_it : A luglio il tasso di disoccupazione sale al 9,7% (+0,5 punti) quello di inattività scende al 35,8% (-0,6 punti)… - fattoquotidiano: Istat: "A luglio occupati in crescita dopo 4 mesi di flessioni: +85mila (80mila sono donne). Ma rispetto a febbraio so… - ISTAT a Luglio la disoccupazione SALE al 9.7%: senza lavoro il 31,1% dei giovani. Ma noi IMPORTIAMO E MANTENIAMO a 35,e…

In Italia a luglio il tasso di disoccupazione in Italia in aumento dello 0,5% rispetto a giugno, pari al 9,7%. quello giovanile è tornato al 31,1% in aumento di 1,5 punti da giugno e di 3,2 punti da l ...AGI - Dopo quattro mesi di flessioni consecutive, a luglio torna a crescere in Italia in numero di occupati, con un aumento di 85 mila unità rispetto al mese precedente. Di pari passo sale anche il ta ...