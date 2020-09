Isfoa: lauree, incarichi, Premio alla Carriera e cena di beneficenza (Di martedì 1 settembre 2020) Milano prescelta da Isfoa – Libera e Privata Università di Diritto Internazionale, quale sede per la cena di beneficenza che seguirà la solenne cerimonia di discussione delle tesi per il conferimento delle lauree magistrali; il conferimento delle lauree honoris causa e dei diplomi di tecnico specialista; la nomina di docente; l’investitura dei nuovi accademici ed il Premio Internazionale Isfoa alla Carriera. Il ricavato raggiunto dalle quote di partecipazione alla cena di beneficenza sarà devoluto per finanziare le attività in Africa curate dal medico Vincenzo Mallamaci attraverso le opere dell’Associazione ... Leggi su ladenuncia

Non è solo un messaggio, bensì la Carta d’Identità del Colonnello del Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano, Carlo Calcagni, Campione Paralimpico, Uomo dedito da sempre al sociale e Padre di due meravi ...

